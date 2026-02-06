Vignette automobile : le paiement prolongé jusqu’au 31 mai 2026

Le délai d’acquittement de la vignette automobile au titre de l’année 2026 a été officiellement prolongé jusqu’au 31 mai 2026 à 16h00, selon une décision datée du 11 janvier 2026 et publiée au Journal officiel n°10.

Cette décision, signée par le ministre des Finances Abdelkrim Bouzred, précise que la Direction générale des impôts est chargée de son application, conformément aux procédures en vigueur.

Pour rappel, le paiement de la vignette automobile doit habituellement être effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Cette prorogation vise ainsi à accorder un délai supplémentaire aux propriétaires de véhicules pour se conformer à leurs obligations fiscales.