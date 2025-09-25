Véhicules importés : prise de rendez-vous en ligne via la nouvelle plateforme « Markabati »

Le ministère de l’Énergie et des Mines a lancé la plateforme numérique « Markabati » (markabati.dz) destinée à la prise de rendez-vous pour le contrôle de conformité des véhicules importés.

Ce système vise à accélérer les procédures, réduisant le traitement à 20 minutes par véhicule, et s’inscrit dans la politique de numérisation des services publics voulue par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Les propriétaires de véhicules importés pourront réserver un créneau en ligne, recevoir par e-mail la confirmation du rendez-vous, la liste des documents à fournir et un QR code permettant l’accès au contrôle. Seul le propriétaire officiel du véhicule est autorisé à effectuer la démarche.