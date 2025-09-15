L’aéroport d’Alger adopte l’intelligence artificielle dès décembre 2025

L’Aéroport international d’Alger intégrera des technologies d’intelligence artificielle à partir de décembre 2025, notamment la reconnaissance faciale, les portiques intelligents, les scanners corporels et le voyage sans contact.

Cette modernisation vise à fluidifier les procédures aéroportuaires et à améliorer l’expérience des passagers, conformément aux standards internationaux.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de digitalisation globale, amorcée notamment lors de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), où l’aéroport a démontré sa capacité à gérer de grands événements.

L’objectif affiché est clair : faire de l’aéroport d’Alger un hub africain majeur, reliant efficacement le continent à l’Europe, l’Asie et l’Amérique, tout en offrant des services modernes et performants.