KG Mobility (ex-SsangYong) prépare son implantation en Algérie pour produire des pick-up et SUV

Le constructeur sud-coréen KG Mobility (anciennement SsangYong) prévoit de s’implanter en Algérie pour assembler localement des pick-up Musso et des SUV Torres, en partenariat avec la société Emin Auto.

Selon Business Korea, la production devrait démarrer dès 2026, une fois l’approbation finale des autorités algériennes obtenue. L’usine, déjà presque achevée, aurait une capacité initiale de 10 000 véhicules par an, avec pour objectif de desservir le marché africain.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de KG Mobility, qui cherche à compenser la baisse de la demande sur le marché coréen en se tournant vers les pays émergents. Après l’Arabie saoudite, le Vietnam et l’Indonésie, l’Algérie deviendrait une plateforme d’exportation régionale pour le constructeur.

L’usine algérienne, implantée à Tamzoura (Aïn Témouchent), est développée par Emin Auto, déjà partenaire du constructeur chinois JAC Motors. Le site industriel — qui s’étend sur 33 hectares et a mobilisé plus de 8 milliards de dinars d’investissement — prévoit à terme 100 000 unités par an, dont 30 à 40 % destinées à l’exportation.

Ce projet devrait générer 1 700 emplois et favoriser l’intégration locale grâce à la fabrication sur place de moteurs, châssis et cabines. Plus de 30 sous-traitants chinois envisagent également de s’y implanter pour soutenir la production.

En s’associant à Emin Auto, KG Mobility fait son grand retour sur le marché algérien, où SsangYong avait déjà connu un succès notable dans les années 2000.