Transport : Rénovation de 30 bus pour renforcer le transport vers les nouveaux pôles urbains à Alger

L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé, jeudi dans un communiqué, la rénovation de 30 bus destinés à renforcer les lignes de transport desservant les nouveaux pôles urbains.

Ces bus renforceront, dans une première étape, les lignes de transport reliant la ville nouvelle de Sidi Abdellah (VNSA) à la gare ferroviaire « Université », Rahmania, Sidi Bennour, Zaatria, la gare ferroviaire de Tessala El Merdja, Magtaa Kheira, Ben Aknoun et Tafourah, ajoute le communiqué, précisant que ces bus entreront en service à partir de dimanche prochain.