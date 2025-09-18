Kia K4 (2025) : la remplaçante de la Ceed arrive en force

La Kia K4 prend la relève de la Ceed en Europe. Cette nouvelle compacte 5 portes affiche un design affirmé, une belle habitabilité et des technologies de pointe, tout en conservant des motorisations essence et hybrides, pour séduire ceux qui ne sont pas encore prêts au tout électrique.

La Kia K4 (2025) se distingue par un design moderne et élégant, inspiré de la gamme électrique EV9, avec une signature lumineuse audacieuse, des poignées arrière dissimulées dans le montant C et une version GT-Line au look plus sportif. Avec ses 4,44 mètres de long, 1,85 mètre de large et un coffre de 438 litres, elle se place parmi les compactes les plus généreuses de sa catégorie.

À l’intérieur, l’ambiance est résolument technologique : la K4 adopte un habitacle numérique avec un double écran de 12,3 pouces, une interface unifiée ccNC, ainsi que Apple CarPlay et Android Auto sans fil. L’expérience est complétée par un système audio Harman Kardon, un chargeur à induction et de nombreux services connectés via Kia Connect.

Côté motorisations, la K4 propose une offre essence variée : un 1.0 T-GDI de 115 ch, disponible en version manuelle ou micro-hybride (MHEV) avec boîte DCT7, ainsi qu’un 1.6 T-GDI de 150 ou 180 ch avec transmission DCT7. Une version hybride complète (HEV) est attendue en 2026, tandis qu’aucune variante 100 % électrique n’est prévue — ce rôle étant confié à la Kia EV4.