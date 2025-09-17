Le mégaprojet de la ligne ferroviaire Béchar–Tindouf–Gara Djebilet progresse à grands pas

Les travaux sur la section Abadla–Hamaguir (100 km), constituant la deuxième partie de la première phase du projet, avancent rapidement. Cette portion vient compléter la ligne déjà opérationnelle entre Béchar et Abadla, inaugurée en avril dernier.

Les travaux incluent le terrassement, la pose des rails, les équipements techniques ainsi que la construction d’une gare à Hamaguir, prévue pour la fin de l’année. Une fois achevée, cette ligne facilitera le transport des passagers et des marchandises dans la région.

À terme, l’objectif est de relier Béchar à la mine de fer de Gara Djebilet sur un total de 950 km, renforçant ainsi les capacités logistiques et économiques du sud-ouest algérien.