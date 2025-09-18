Automobile : L’Algérie concernée par le rappel des airbags défectueux de Takata

L’Algérie rejoint les pays touchés par le scandale mondial des airbags défectueux du fabricant japonais Takata, à l’origine de l’un des plus grands rappels automobiles de l’histoire.

Le ministère de l’Industrie appelle les propriétaires de véhicules Peugeot, Citroën et Fiat (groupe Stellantis Algérie) à faire vérifier gratuitement leurs airbags auprès des services agréés.

Le problème provient du gonfleur d’airbag contenant un produit chimique instable (nitrate d’ammonium), pouvant exploser et projeter des fragments métalliques. Ce défaut a causé des dizaines de morts et des centaines de blessés dans le monde. Plus de 100 millions de véhicules sont concernés au niveau mondial.

En raison de son climat chaud et humide, l’Algérie est considérée comme une zone à risque élevé, ce qui justifie une attention prioritaire. Les propriétaires de Citroën C3, C4, DS3, DS4 et DS5 (modèles 2009 à 2019) sont invités à cesser immédiatement d’utiliser leurs véhicules et à vérifier s’ils sont concernés via le site officiel ou le numéro 021995050.

Cette initiative vise à prévenir les accidents mortels et à renforcer les normes de sécurité automobile dans le pays.