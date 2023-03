La nouvelle génération de Mini, portera le nom Cooper

La future génération de la Mini 3 portes devrait arriver en 2024. Elle portera le nom de Mini Cooper, et laissera le choix à ses clients entre des moteurs thermiques et électriques.

Malgré sa diversification de modèles, le constructeur britannique n’oublie pas ses racines et va renouveler sa petite Mini « Trois portes ». Cette dernière qui a été pensée avec le slogan « retour aux sources », porte le nom de Mini Cooper, et proposera des moteurs thermiques et électriques avec une autonomie annoncée pouvant atteindre 380 km.

La nouvelle Mini Cooper quatrième génération devrait garder toujours sa longueur de 3,8 mètres, et offrira un empattement allongé, un porte-à-faux avant raccourci et une largeur majorée tout en proposant un look rafraichi qui s’inspirera de la future Mini Aceman. Esthétiquement, on retrouvera donc des feux de jour en cercle qui entoureront des phares « à bulbe » qui devraient lui octroyer davantage de personnalité.

La nouvelle Mini Cooper sera dans un premier temps lancée en mai 2024 en version électriques, avec deux variantes au programme 183 ch et 218 ch. Les variantes thermiques suivront en juillet 2024, avec une offre qui devrait être 100 % traction. L’habitacle suivra également les racines, avec notamment la disparition du compteur derrière le volant.