Marché automobile : les importations de voitures repartent en Algérie

Après trois mois de suspension, les importations de voitures neuves et d’occasion (moins de trois ans) par les particuliers ont repris depuis le 15 septembre via les ports d’Alger et d’Oran.

Cette interruption, en place du 15 juin au 15 septembre, visait à donner priorité aux passagers et à leurs bagages pendant la saison estivale, en particulier pour faciliter le retour des membres de la diaspora.

La suspension temporaire avait fortement affecté les projets d’achat de véhicules des particuliers, mais la reprise marque un retour à la normale attendu. Elle devrait redynamiser le marché automobile, notamment celui des voitures d’occasion, en diversifiant l’offre et en stabilisant les prix.

Parallèlement, les compagnies maritimes annoncent des promotions pour attirer les voyageurs entre l’Algérie, la France et l’Espagne, offrant ainsi de nouvelles opportunités de mobilité et d’importation de véhicules.