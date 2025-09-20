Stellantis El Djazair et Idenet s’associent pour moderniser les taxis en Algérie

Stellantis El Djazair a conclu un partenariat stratégique avec l’entreprise algérienne Idenet, spécialisée dans les solutions de géolocalisation et de taximétrie, dans le but d’équiper les taxis en systèmes GPS et taximètres intelligents, a annoncé le groupe ce vendredi dans un communiqué officiel.

Signé en marge de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), cet accord s’inscrit dans la volonté de Stellantis de soutenir la modernisation du transport urbain en Algérie.

Ce partenariat marque également une nouvelle étape dans la stratégie de « deep localisation » du groupe, visant à promouvoir le développement de la sous-traitance locale et à proposer des solutions technologiques adaptées aux besoins du marché national. Il témoigne de l’engagement de Stellantis El Djazair en faveur du renforcement de l’intégration industrielle dans le secteur automobile algérien.

À noter que Idenet collabore déjà avec Stellantis en fournissant des faisceaux intégrés aux véhicules Fiat assemblés dans l’usine de Tafraoui.