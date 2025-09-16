Renault et Dacia rappellent plusieurs modèles pour un défaut de frein de stationnement

Renault et Dacia lancent une campagne de rappel concernant un défaut du frein de stationnement sur plusieurs modèles récents.

Le problème concerne un capteur mal positionné, pouvant entraîner un dysfonctionnement lors de l’activation de la position « P », avec un risque accru d’accident si le véhicule n’est pas correctement immobilisé.

Les modèles concernés chez Renault incluent :



* Captur II

* Megane E-Tech

* Scénic E-Tech

* Austral

* Espace VI

* Rafale



Pour Dacia, seul le Duster « Pays Grand Froid » (fabriqué entre novembre 2022 et octobre 2025) est concerné.

Les propriétaires sont invités à prendre rendez-vous dans un garage agréé pour effectuer la réparation, sans obligation d’immobiliser immédiatement le véhicule.