Mercedes-AMG dévoile un G63 spécial et un bateau

Mercedes AMG étale sa tradition de dévoiler à cette même période de l’année un bateau en collaboration avec Cigarette Racing. A l’occasion du salon nautique de Miami en Floride (USA) le préparateur allemand de Mercedes dévoile le ’59 Tirranna AMG Edition accompagné d’une version spéciale du G63.

Le SUV spécial dévoilé porte le nom de Mercedes-AMG G63 Cigarette Edition. A noter que c’est la première fois qu’un véhicule est dévoilé lors de cette tradition de partenariat avec Cigarette Racing qui dure depuis 13 ans.

L’engin se distingue par sa teinte noire métallisée aux reflets diamantés, sa grille de calandre noir brillant, son pare-buffle et ses jantes forgées de 22 pouces noires brillantes dotées de quelques détails dorés. A noter la présence sur chaque flanc de l’engin de deux bandes, une jaune et une autre grise. L’habitacle de cette version spéciale du Mercedes-AMG G63 Cigarette Edition se distingue quant à lui par une sellerie en cuir de couleur noir et beige.

Sous le capot de ce véhicule, Mercedes-AMG a opté pour un bloc V8 4L biturbo d’Affalterbach développant 585 ch pour un couple de 850 Nm. Le bateau quant à lui est équipé de quatre V8 à compresseur développant une puissance totale de 2700 ch.