Dacia lancera son premier véhicule électrique en 2021

Le groupe Renault vient d’annoncer officiellement l’arrivée d’un véhicule 100 % électrique sur le catalogue de Dacia. Les rumeurs annonçaient récemment un véhicule hybride mais c’est finalement un vrai modèle à zéro émissions que lancera Dacia.

C’est à l’occasion de la publication de ses chiffres de vente de l’année 2019, que le groupe Renault a annoncé sa stratégie pour rebondir de ses chiffres de ventes insatisfaisants. Le losange a également publié un calendrier ou on voit les nouveautés du groupe.

Et sur ce calendrier, on découvre donc que Dacia lancera un véhicule 100% électrique pour la fin de l’année 2021 et ou c’est écrit qu’il s’agira d’un véhicule urbain.