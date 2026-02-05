Motrio Algérie accélère la production locale et se projette vers l’export africain

Réunie à Alger lors de la Convention Fournisseurs 2026, Motrio Algérie a confirmé une étape majeure dans son développement industriel. La marque de l’après-vente du groupe Renault a dépassé en 2025 le cap d’un million de pièces de rechange produites et commercialisées localement, enregistrant une croissance de 30 % par rapport à l’année précédente. Ces performances traduisent la montée en maturité du « Made in Algeria » et la confiance croissante du marché.

Pour soutenir cette dynamique, Motrio renforce son intégration locale à travers la signature de nouveaux accords avec plusieurs partenaires industriels algériens, visant à réduire la dépendance aux importations. L’entreprise mise également sur des segments à forte valeur ajoutée, avec des projets de fabrication locale de disques de frein et d’embrayages, favorisant un réel transfert de savoir-faire.

Parallèlement, Motrio engage une stratégie d’exportation structurée, notamment vers l’Afrique, grâce à un partenariat avec COMEXIA destiné à accompagner la commercialisation internationale des produits algériens.

Enfin, la marque continue d’investir dans le capital humain et la qualité de service, avec un réseau de 150 ateliers dans 43 wilayas et un important programme de formation professionnelle. Une stratégie globale qui positionne durablement Motrio Algérie comme un acteur clé de l’écosystème automobile national.