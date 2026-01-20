Naftal renforce le marché : 68 000 pneus légers allemands distribués à prix encadrés

Naftal lance une grande opération nationale de distribution de pneus légers allemands, avec une première cargaison de 68 000 unités attendue aux ports d’Oran et d’Annaba. Cette initiative s’inscrit dans un vaste contrat portant sur l’acquisition d’un million de pneus pour véhicules légers, en complément de 1,5 million de pneus poids lourds déjà importés.

L’objectif est de stabiliser un marché perturbé par la spéculation, en proposant des produits premium aux normes internationales et vendus à des prix contrôlés. Grâce à l’application mobile « Naftal Khadamat », les citoyens pourront consulter la disponibilité des pneus, leurs tarifs et localiser facilement les points de vente officiels.

Naftal affirme que ces nouveaux approvisionnements permettront une baisse des prix de 35 % à 55 % par rapport au marché parallèle.

En parallèle, l’offre dédiée aux poids lourds reste disponible, comprenant des pneus routiers, mixtes et sable, avec une grille tarifaire allant de 42 600 à plus de 150 000 dinars selon les modèles.

À travers cette opération, Naftal souhaite améliorer la sécurité routière et contribuer à rééquilibrer durablement le marché national du pneu.