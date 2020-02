Nissan lance une série limitée sur le Navara

Le constructeur japonais lance une série limitée de son Pick-up Nissan Navara. Baptisée N-Pro, cette édition limitée est réservée pour le marché français.

Nissan ne commercialisera pas la déclinaison Off-Roader AT32 du Navara en France en revanche pour pallier cette absence le constructeur japonais lance une la série limitée N-Pro.

Le Nissan Navara N-Pro basé sur la finition Acenta et dispose d’une carrosserie King-Cab. Le Pick-up propose donc de série le régulateur/limiteur de vitesse, un écran tactile de 8 pouces, et une caméra de recul. Il dipose également d’un attelage avec faisceau faisceau à sept broches et des marchepieds latéraux.

Le Navara N-Pro se distingue principalement par ses liserés jaunes collés sur sa calandre, son bouclier avant, ses passages de roues et ses bas de caisse latéraux des badges spécifiques sont également apposés sur les ailes avant. Enfin, cette édition est limitée à 165 exemplaires.