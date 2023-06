Porsche annonce le rappel de plus de milliers de 911

Le constructeur allemand annonce le rappel de plusieurs milliers d’exemplaires de sa mythique Porche 911 pour un défaut de collage des peaux.

La Porsche 911, est l’une des voitures sportives les plus mythiques qui fête cette année ses 60 ans. Le modèle emblématique a vu naitre 8 générations qui se sont succédées ainsi qu’une centaine de variantes pour plus d’un million d’exemplaires écoulés.

Un succès planétaire du notamment à sa qualité de fabrication et de fiabilité exemplaire. Malgré cela, le modèle fait aujourd’hui l’objet d’un rappel, touchant les exemplaires produits entre le 13 septembre et le 29 novembre 2022. Plus de 6 000 modèles livrés sont concernés, et ceci pour le cuir qui habille la partie du tableau de bord où se situe l’airbag passager pouvait ne pas avoir été correctement collé.

En cas de choc, le déploiement de ce coussin gonflable peut se voir entravé, ce qui n’assurerait pas au passager avant une protection optimale. Pour le moment, Porsche ne précise pas la nature de l’intervention qui sera réalisée.