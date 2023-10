Renault collabore avec Valéo pour un nouveau moteur électrique

Le constructeur au losange et l’équipementier français Valéo collaborent pour le développement d’un nouveau type de moteur électrique, plus léger et plus compact avec un lancement prévu pour 2027.

Renault aime collaborer dans le développement de ses moteurs électriques, et a réitèré cette volonté en annonçant sa collaboration avec l’équipementier français Valéo pour développement d’un nouveau type de moteur électrique baptisé EA7 et qui est prévu pour 2027.

Ce futur moteur, serait plus puissant, plus compact et plus propre. La grande particularité de ce moteur, est le fait qu’il n’exige pas de matériaux rares, dont leur extraction pose des problèmes géopolitiques, sociaux et environnementaux. Leurs propriétés chimiques rendent l’exploitation des terres rares particulièrement polluante.

Ce partenariat a débuté en 2021, avec comme partage de taches, Renault pour le rotor et Valéo pour Stator. Ce moteur est actuellement en phase de mise au point et disposerait d’une architecture le rendant moins encombrant à l’ordre de 30 %.