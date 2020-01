Seat : Luca de Meo quitte son poste de président

Luca de Meo, vient de démissionner de son poste de patron de Seat qu’il occupait depuis plusieurs années. Il devrait devenir comme annoncé ces derniers mois, le nouveau directeur général du losange. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Pressenti depuis plusieurs semaines déjà, l’arrivée de Luca de Meo à la tête du groupe constructeur français Renault semble imminente. En effet, le dirigeant italien en poste depuis 2015 vient de démissionné de la présidence de Seat.

C’est d’ailleurs Seat qui a annoncé la nouvelle via un communiqué précisant : « A sa demande et en accord avec le groupe Volkswagen, Luca de Meo quitte ses fonctions de Président de Seat. », toutefois, son arrivée à la tête du groupe Renault ne sera pas très facile puisque Luca de Meo dispose chez le groupe Volkswagen d’une clause de non concurrence.

« Le Vice-Président chargé des Finances, Carsten Isensee, assumera la Présidence de Seat jusqu’à nouvel ordre, tout en conservant ses fonctions actuelles. », a ainsi suivi Seat.