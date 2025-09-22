Mini confie sa direction à Jean-Philippe Parain

À partir du 1er octobre, Jean-Philippe Parain succèdera à Stefan Richmann à la tête de Mini, la marque du groupe BMW. Un expert en ventes, qui occupe actuellement un poste stratégique au sein du groupe couvrant plusieurs régions du monde.

Son arrivée intervient dans un contexte favorable pour Mini, dont les ventes ont progressé de 17,3 % au premier semestre 2025, portées par le renouvellement complet de la gamme.

BMW mise sur l’expérience de Parain pour consolider cette dynamique. À noter que ses deux prédécesseurs n’ont occupé le poste que trois ans et demi à eux deux.

De son côté, Stefan Richmann devient directeur de la trésorerie et des relations investisseurs du groupe BMW.