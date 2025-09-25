Stellantis : l’usine Fiat de Tafraoui devient un hub industriel avec 50 000 véhicules fabriqués

L’usine Fiat de Tafraoui, inaugurée en décembre 2023, vient de franchir le cap symbolique des 50 000 véhicules produits, marquant une étape clé dans la montée en cadence de ce site industriel stratégique. Cette performance reflète à la fois la dynamique de croissance de la filière automobile en Algérie et l’engagement du groupe Stellantis à développer une base industrielle solide dans le pays.

En 2024, l’usine a assemblé 17 000 véhicules et vise une progression soutenue avec 60 000 unités attendues en 2025 puis 90 000 en 2026, confirmant ainsi sa capacité à répondre à la demande croissante du marché local et régional.

Ce développement repose sur l’investissement dans le capital humain : 1 784 employés ont bénéficié de plus de 432 000 heures de formation, dispensées notamment en collaboration avec l’INSFP de Belgaid et plusieurs autres centres de formation de la région d’Oran. En complément, l’usine accueille régulièrement des apprentis pour des stages pratiques, leur offrant une immersion directe dans les différents métiers de l’industrie automobile.

Au-delà de son rôle productif, le site de Tafraoui s’affirme comme un véritable hub industriel régional pour Stellantis, positionnant l’Algérie comme un acteur important de l’automobile dans la région. Ce jalon témoigne également de la volonté du groupe de s’inscrire dans une stratégie de long terme, en soutenant à la fois le développement industriel, l’emploi local et la montée en compétences des jeunes talents algériens.