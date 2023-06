Toyota dévoilera le nouveau C-HR le 26 juin prochain

Le constructeur japonais annonce la date de présentation de la deuxième génération de son SUV Toyota C-HR. Ça sera pour le 26 juin prochain.

La marque la plus puissante au monde nous donne rendez-vous ce 26 juin pour la présentation de la deuxième génération de son SUV aux lignes distinguées Toyota C-HR. L’actuelle génération a été lancée en 2016, et a été positionnée encore les segments des crossovers citadins et des SUV familiaux du segment C.

Avec sa belle carrière et un restylage opéré en 2019, le C-HR aura droit à une nouvelle génération donc qui sera présentée le 26 juin prochain. En attendant, le constructeur dévoile une image teaser montrant le véhicule vu de l’arrière avec sa signature lumineuse, qui est un grand bandeau de LED qui court sur toute la largeur.