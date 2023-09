Toyota prévoit la commercialisation de batteries à l’état solide dès 2027

Le constructeur automobile nippon, prévoit la commercialisation de batteries à l’état solide dès 2027-2028. Un projet qui entre dans la stratégie d’électrification de la gamme pour la marque Toyota.

A l’instar de certains autres constructeurs automobiles, Toyota va mettre l’accent sur le volet des batteries des voitures électriques, car elles sont l’une des clés du succès notamment en termes de cout de production, autonomie et recharge rapide.

Dans cet optique, la marque nippone vient de dévoiler son programme de développement de technologies de batteries d’ici 2030. Une stratégie qui comprend un premier volet avec des batteries monopolaires puis bipolaires à électrolyte liquide avant de passer à des batteries à électrolyte solide.

L’objectif de cette dernière étape, est ainsi l’augmentation de l’autonomie, la diminution du coût et une réduction du temps de recharge de 10 à 80 %. EN outre, Toyota veut développer des batteries plus plates permettant de proposer des voitures plus basses et donc plus aérodynamiques, au bénéfice de l’autonomie.