Groupe PSA: une prime de 4100 euros pour les salariés ayant les plus bas revenus

Le Président Directeur Général du constructeur automobile PSA, Carlos Tavares vient d’annoncer sur RTL une prime de 4100 Euros pour les salariés ayant les plus bas salaires.

L’année 2019 s’est achevée avec des résultats positifs pour le groupe automobile PSA avec des recettes en hausse de 1%,un taux de rentabilité de 85%, une marge opérationnelle et un résultat net en hausse de 11 % et 15 % respectivement. Avec de tels résultats, le patron du Groupe, Carlos Tavares annonce une prime de 4100 euros destinée aux salariés ayant les plus bas revenus.

« la prime d’intéressement et de performance qui sera versée aux salariés et en particulier à ceux qui ont les salaires les plus bas, donc ceux qui ont des salaires inférieurs à deux fois le SMIC sera de 4.100 euros, comparé à 3.810 euros l’année dernière», dira Tavares, sans pour autant préciser s’il s’agissait d’un montant brut ou net.

Carlos Tavares a profité de cette tribune pour adresser ses remerciements aux salariés du groupe qui, selon lui ont fait un travail remarquable en 2019.