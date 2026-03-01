Marché automobile européen : forte chute des ventes pour Dacia en 2026

Le début de l’année 2026 est marqué par un ralentissement du marché automobile européen, avec un recul global des immatriculations d’environ 4 %. Dans ce contexte contrasté, Dacia enregistre l’une des plus fortes baisses, avec une chute de 35 % de ses ventes en Europe.

Cette contre-performance s’explique principalement par le renouvellement récent de plusieurs modèles de la marque, accompagnés de nouvelles motorisations, ce qui a temporairement freiné les immatriculations. À l’inverse, le marché évolue rapidement vers l’électrique, qui représente désormais près d’une voiture neuve sur cinq vendue en Europe.

Parallèlement, les constructeurs chinois connaissent une progression spectaculaire, multipliant parfois leurs ventes par trois à cinq, tandis que certains groupes européens, comme Stellantis, tirent leur épingle du jeu grâce à quelques marques clés.

Malgré ce recul marqué, la baisse de Dacia s’inscrit dans une phase de transition plutôt que dans un déclin structurel, au sein d’un marché automobile européen en pleine mutation.