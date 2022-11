Voiture de l’année 2023 : le jury dévoile les 7 finalistes

L’élection de la voiture de l’année 2023, vient de dévoiler les sept modèles finalistes. Le nom de l’ultime gagnante sera dévoilé au prochain salon automobile de Bruxelles qui se déroulera du 14 au 23 janvier 2023.

Comme chaque année, un jury totalement indépendant composé de journalistes automobiles européens, élit la voiture de l’année, la récompense la plus prestigieuse qu’un véhicule puisse obtenir en Europe. Avant de connaitre le nom de l’ultime gagnante au salon de Bruxelles qui se déroulera du 14 au 23 janvier 2023, le jury vient de dévoiler la liste des 7 finalistes.

On retrouve ainsi parmi les finalistes deux françaises Peugeot 408 et Renault Austral, et des véhicules 100 % électriques comme la Volkswagen ID.Buzz ou encore Nissan Ariya et Toyota bZ4X. On notera également la présence du Jeep Avenger et de la Kia Niro.