BMW Série 4 Coupé : la levée de voile prévue pour le 2 juin

A peine les BMW Série 5 et Série 6 GT restylées dévoilées, le constructeur allemand nous donne déjà rendez-vous pour la présentation officielle de la nouvelle Série 4 Coupé. Ça sera pour le 2 juin prochain.

BMW veut aller de l’avant à la sortie progressive du confinement en multipliant les nouveautés. En effet, le constructeur allemand a déjà lancé les restylage de sa Série 5 et sa Série 6 GT et a présenté une version hybride rechargeable de son X2 et se prépare à la levée de voile imminente d’un modèle inédit.

Il s’agit en effet, de la toute nouvelle génération de la BMW Série 4 Coupé qui fera ses grands débuts le mardi 2 juin prochain. En attendant, la marque à l’hélice a accompagné cette annonce d’une photo teaser ou on voit une partie de la face avant de cette nouveauté.

Dans la pénombre on aperçoit en effet cette Série 4 Coupé dans sa face avant. Elle adoptera comme on le remarque un design agressif, des larges entrées d’air dans le bouclier et une grande calandre qu’on a déjà vu sur le Concept 4.