Daimler nomme Bernd Pischetsrieder au conseil de surveillance

Le groupe allemand Daimler vient de nommer, à la tête de son conseil de surveillance Bernd Pischetsrieder pour remplacer Manfred Bischoff. Ce dernier était par le passé patron de BMW puis du groupe Volkswagen.

A 77 ans, Manfred Bischoff, va quitter son poste de président du conseil de surveillance du groupe Daimler après 14 années de services. Il sera remplacé par Bernd Pischetsrieder, qui siégeait jusqu’ici au conseil de surveillance de Daimler depuis 2014.

Bernd Pischetsrieder est une personnalité connue du monde de l’automobile puisqu’il jouit d’une expérience des plus riches. En effet, l’homme âgé de 73 ans a débuté sa carrière chez BMW en 1973 et a gravi les échelons pour devenir PDG de la marque à l’hélice de 1993 jusqu’en 2000 ou on lui doit notamment le rachat de Mini et Rolls-Royce entre autres.

Deux années plus tard en 2002, Bernd Pischetsrieder est nommé PDG du géant groupe Volkswagen. Il a passé quatre année à la tête du groupe allemand avant d’être évincé par Ferdinand Piech. Sous sa direction, Volkswagen a vu son action augmenter de 80 % et a repris sa première place de constructeur automobile en Europe en 2005.