DS tease la présentation de sa grande berline

La marque premium du groupe PSA, nous présentera aujourd’hui sa toute nouvelle grande berline annoncée depuis plusieurs semaines.

Le constructeur à vocation premium du groupe constructeur français Peugeot-Citroën continue l’élargissement de sa gamme. En effet, Après ses deux SUV, DS présentera une grande berline haut de gamme basée sur la même plateforme que la Peugeot 508.

Et cette nouvelle berline sera dévoilé aujourd’hui 24 février 2020, comme en témoigne cet ultime teaser publié sur Instagram par le directeur du Design de DS Thierry Metroz. On y voit la grande berline couverte d’une bâche. On y découvre sa silhouette avec visiblement un capot long.

La levée de voile se fera donc aujourd’hui à 17h puis elle sera présentée au public à l’occasion du salon de Genève au mois de Mars.