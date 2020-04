Ford décale à 2022 le lancement de ses taxis autonomes

Face à la pandémie de coronavirus, Ford vient d’annoncer via un communiquer le report du lancement de ses taxis autonomes à 2022. Le lancement commercial de ces taxis sans chauffeurs aux Etats-Unis était initialement prévu pour 2021.

C’est à l’occasion de la présentation de ses résultats financiers du premier trimestre 2020, que Ford a décidé le report du lancement commercial de ses taxis autonomes. La marque à l’ovale bleue explique que la pandémie de coronavirus nécessite l’évaluation de son impact à long terme sur le comportement de ses clients.

En effet, Ford estime avoir besoin de plusieurs mois supplémentaires pour cerner l’impact de la crise sanitaire sur ses potentiels clients. « Comprendre le comportement des clients est un élément essentiel dans la construction d’un nouveau service de mobilité basé sur la confiance et facilitant la vie des usagers. Prendre le temps d’identifier des changements dans les comportements des clients donne à Ford l’occasion d’évaluer et potentiellement de changer la stratégie de mise sur le marché pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs » a ainsi commenté Ford via un communiqué.

Le constructeur américain estime également qu’à la sortie de la crise, l’intérêt des américains pour les services de conduite autonome, ne sera que grandissant. « Nous pensons que cette pandémie pourrait affecter la vie et le travail de nos clients pendant de nombreuses années à venir »assure Jim Hackett, PDG de Ford.