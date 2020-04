Formule 1 : la saison 2020 devrait débuter le 05 juillet prochain

La saison 2020 du championnat du monde de Formule 1 pourrait débuter le 5 juillet prochain au grand prix d’Autriche. En effet, les dirigeants de la F1 songent à ce lancement avec un calendrier s’étalant jusqu’en décembre prochain.

Comme on le sait, la saison 2020 de Formule 1 a été reportée face à la pandémie mondiale de Coronavirus. Aujourd’hui, pour la première fois, une date de lancement de la saison a été avancée. En effet, la F1 pourrait reprendre le 05 juillet prochain via le Grand Prix d’Autriche qui était prévu déjà à cette date dans l’ancien calendrier.

« Nous envisageons un début de saison en Europe en juillet, août et début septembre, avec une première course en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet. Durant les mois de septembre, octobre et novembre, nous aurons des courses en Eurasie, en Asie et dans les Amériques, pour finir la saison dans le Golfe en décembre, avec Bahreïn suivi de la traditionnelle fin de saison à Abou Dhabi, après avoir disputé entre 15 et 28 courses. Nous publierons le calendrier définitif dès que cela sera possible », a ainsi déclaré Chase Carey, le Président de la F1.



Les courses de Formule 1 qui se tiendront à ces dates devraient se dérouler sans public. Les organisateurs du Grand Prix de Grande-Bretagne ont d’ores et déjà annoncé que la course se déroulera à huit clos en raison des mesures de distance imposée par le gouvernement. Enfin, les écuries devraient se déplacer dans des avions charter avec des tests de dépistage pour tout le personnel.