Formule 1 : sept équipes réunies pour fabriquer du matériel médical

Le championnat du monde de Formule 1 est à l’heure de la solidarité en cette période d’épidémie ed Coronavirus. En effet, sept écuries se sont associées dans un projet baptisé Pitlane pour fabriquer du matériel pouvant aider dans le secteur médical.

Pour lutter contre la crise sanitaire mondiale du coronavirus et a la demande des autorités britanniques, les équipées de Formule 1 basées sur le sol britannique ont répondu favorables pour former le projet baptisé « Projet Pitlane » pour mettre à disposition leurs capacités de conception et unités de production.

Ainsi, les écuries Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, Haas et Williams vont s’unir et se concentrer sur trois domaines qui sont : l’analyse du matériel médical pour le reproduire, la fabrication des pièces pour les respirateurs et fabriquer du matériel.

L’idée n’est pas anodine, puisque déjà certaines de ces équipes de Formule 1 ont déjà des divisions qui font bénéficier différentes industries des technologies de la F1 dont le secteur médical en faisait partie. « La capacité unique de la F1 à répondre rapidement à des défis techniques et technologies permettra à l’association d’apporter à son aide à l’initiative de l’industrie au sens plus large, » a ainsi commenté via un communiqué la F1.