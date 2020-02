General Motors officialise le Hummer électrique

General Motors nous annonce aujoud’hui officiellement le retour du Hummer, un imposant et gigantesque SUV. En effet, cette appellation est relancée pour un nouveau véhicule électrique et qui sera commercialisée sous la marque GMC et qui sera présenté comme un pick-up et non un SUV.

A l’instar de son prédécesseur le Hummer EV disposera d’une puissance colossale affichée à 1014 chevaux pour un couple impressionnant de 15 592 Nm dont General Motors n’explique pas sa répartition. Avec une telle puissance le pick-up promet un 0 à 60 mph (96 km/h) expédié en 3s seulement. General Motors promet également des capacités tout-terrain impressionnantes.

En attendant donc sa présentation, General Motors a publié ce teaser ou on découvre la face avant qu’adoptera le Hummer électrique. Cette face avant se distingue par une large grille chromée embarquant les feux avant ce qui rappelle le design de l’ancien Hummer. Enfin, pour le découvrir entièrement il faudra patienter le 20 mai prochain.