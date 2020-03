La nouvelle Fiat 500 dévoilée avant l’heure

Alors que sa présentation officielle est prévue pour ce mercredi 04 mars 2020 à 17h, la nouvelle génération de la Fiat 500 qui sera 100 % électrique vient d’apparaître.

C’était l’une des nouveautés les plus attendues pour le salon de Genève. Mais à l’annulation de ce dernier à cause du Coronavirus a fait que le constructeur italien a annoncé la levée de voile de sa Fiat 500 pour ce mercredi 04 mars 2020 à 17h. mais la nouvelle citadine vient d’apparaitre plus tôt que prévu sur la toile.



A quelques heures de sa levée de voile officielle, la nouvelle Fiat 500 vient de fuiter sur le réseau social Twitter. Sur ces images on découvre une citadine largement modernisée ce qui est normal puisque l’actuelle génération date de 2007.





La Fiat 500 adopte désormais n nouveau design porté par une face avant redessinée et rendue plus agressive grâce à un regard plus acéré. L’habitacle quant à lui à été entièrement repensé avec une nouvelle planche de bord, un nouvel écran tactile.

Sous le capot, comme on l’a déjà écrit dans nos publications, la nouvelle Fiat 500 ne sera proposée qu’en version 100 % électrique. Enfin sa commercialisation est prévue pour le mois de juin 2020.