Peugeot dévoile un concept au volant rectangulaire

Le constructeur français Peugeot dévoile au salon Vivatech son nouveau volant rectangulaire, qui équipera le premier modèle de série à partir de 2026.

La marque au lion dévoile au salon de la technologie Vivatech, un nouveau volant rectangulaire, dont une ébauche appelée « Hypersquare » est déjà visible sur le concept car présenté à ce salon.

La conception de ce volant repose sur le fait que la colonne de direction est supprimée, pour la remplacer par des connexions électroniques. Ce volant sera présenté sur une première voiture de série à partir de 2026, et marquera le début d’un renouvellement de la gamme.

« Sur ce volant-là, on contrôle la voiture uniquement en faisant des mouvements de 150° : c’est moins d’efforts, et on garde une sensation d’agilité », souligne Jérôme Micheron. Et cela donne une image « techno » a indiqué le chef de produit du constructeur, Jérôme Micheron.