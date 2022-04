Renault : son nouveau concept-car dévoilé le 19 mai

Le constructeur français Renault annonce la date de présentation de son nouveau concept-car dont on a découvert le teaser en février dernier et qui sera équipé d’une motorisation hydrogène. Ça sera pour le 19 mai prochain.

Luca de Meo patron du losange a dévoilé en février dernier à l’occasion de la présentation des résultats financiers 2021, un teaser annonçant l’arrivée d’un concept-car. Aujourd’hui, on apprend que ce concept sera dévoilé le 19 mai prochain à l’occasion de l’événement « ChangeNow », annoncé comme « le plus grand événement pour la planète dans le monde », et qui se déroulera simultanément au Grand Palais Ephémère et à la Tour Eiffel du 19 au 21 mai 2022 à Paris

Ce nouveau concept, incarnera selon le constructeur « les engagements de sa stratégie de développement durable : environnement, sécurité, inclusion ». Le concept mettra d’abord en avant sa motorisation à hydrogène, un segment ou Renault est déjà présent sur ses utilitaires. La marque parle également de l’économie circulaire, avec des matières recyclées et recyclables. Affaire à suivre.