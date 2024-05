Stellantis : rappel de certaines Peugeot 208 et Opel Corsa

Le groupe Stellantis va procéder au rappel des Peugeot 208 et Opel Corsa, et ceci pour des défauts de fabrication au niveau du moteur pouvant provoquer un accident.

Le géant groupe automobile Stellantis est de nouveau touché par un rappel de voitures. Après DS et Citroën, c’est désormais au tour de Peugeot et d’Opel d’être touchés, et ceci pour des défauts de fabrications sur au niveau du moteur pouvant provoquer un accident.

Dans le détail, les modèles concernés sont les Peugeot 208 et Opel Corsa commercialisés entre le 11 décembre 2023 et le 21 février dernier. « L’unité de commande du moteur (MCU) peut indiquer de manière incorrecte une perte d’isolation interne, entraînant l’ouverture de l’embrayage pour des raisons de sécurité et une perte inattendue de propulsion. Cela augmente le risque d’accident », lit-on dans le site rappel conso.