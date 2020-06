Voitures électriques : une batterie pour une durée de vie de 2 millions de kilomètres

Les voitures électriques occupent de plus en plus nos routes ce qui pousse les industriels à vouloir développer des batteries avec une longue durée de vie. C’est le cas avec une entreprise chinoise qui proposera dans un avenir proche une batterie qui peut atteindre les 2 millions de kilomètres.

Les constructeurs qui fabriquent des batteries destinées aux véhicules électriques se sont lancés dans une course, celui qui proposera une batterie avec une grosse capacité et une longue durée de vie. Aujourd’hui, et selon Bloomberg, une société chinoise s’apprête à démarrer la production d’une batterie d’une durée de vie annoncée à 2 millions de kilomètres, une première en soit.

Avant d’acquérir un véhicule électrique, l’une des premières choses à vouloir connaitre est la capacité des batteries qui se mesure en watt/heure et la durée de vie de cette dernière, c’est-à-dire le nombre de fois qu’il est possible de recharger la batterie avant que celle-ci soit victime d’usure avancée. Il est utile de signaler qu’aujourd’hui les constructeurs garantissent une durée de vie de la batterie à 240 000 kilomètres.

L’entreprise chinoise Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) indique avoir développé une batterie pour véhicule électrique dont la garantie sera de 2 millions de kilomètres et de 16 ans. Une telle batterie faut-il le signaler coûtera 10% de plus qu’une batterie fabriquée aujourd’hui par d’autres constructeurs.

Pour info, CATL est l’un des leaders mondiaux de batteries pour véhicules électriques, il fabrique déjà pour les marques Volkswagen et Tesla, ce qui laisse à croire que ces deux derniers seront les premiers clients.