Volkswagen dévoile un teaser du futur Amarok

Le constructeur allemand nous dévoile aujourd’hui la première photo de teaser en forme de croquis de ce que sera la nouvelle génération de son pick-up Volkswagen Amarok.

Malgré l’épidémie de coronavirus qui oblige les constructeurs à fermer leurs sites de production, le groupe constructeur allemand Volkswagen veut aller de l’avant en nous dévoilant à l’occasion de sa conférence de presse annuelle, le premier croquis de la future génération de son pick-up Amarok.

La future génération du Volkswagen Amarok est pour rappel développée en collaboration avec Ford via le partenariat signé entre les deux constructeurs concernant les véhicules utilitaires, la conduite autonome et le segment de l’électrique.

Sur ce croquis, on aperçoit le futur Amarok adoptant une allure bien plus agressive que l’actuelle génération. Il est équipé de feux avant affinés et une face avant en forme d’enclume à l’instar de ce que fait Mitsubishi. Enfin, la levée de voile de ce nouveau Amarok devrait avoir lieu d’ici la fin d’année 2020.