Volkswagen ID 1 : Une nouvelle citadine électrique ?

Une petite citadine électrique est en train de faire parler d’elle chez Volkswagen.

Dénommée ID.1, cette citadine de la marque Volkswagen rejoindra l’immense projets du constructeur Allemand de produire un million de véhicules électriques d’ici 2025.



Pour rappel, Volkswagen va lancé une citadine électrique du nom de ID.3 avant l’été prochain qui s’ajoutera à l’ID.4 et accélérer ainsi la cadence de développement de ses modèles basés sur la plate-forme modulaire MEB. Cet ambitieux projet sera couronné, selon le magazine anglais Car Magazine par la préparation d’une future citadine, dans le même segment que la Volkswagen Up ! Qui s’appellera ID.1. Selon la même source, ce modèle sera aussi décliné en version sportive (ID1 Crozz) et van (e-Roomzz).

La Volkswagen ID.1 reposera sur la plate-forme MEB, commune à toutes les ID et mesurera 3.60 m. Sous le capot, elle pourrait proposé deux batteries de capacités différentes : 24 kWh ou 36 kWh avec une autonomie d’environ 300 km de roulage sur un cycle urbain. La Volkswagen ID.1 n’arriverais sur les marché qu’à partir de 2023.