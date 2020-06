Alfa Romeo : L’aventure SUV hybride et électrique pour 2021

Alfa Romeo se prépare pour faire de 2021, l’année du SUV hybride avec l’arrivée du modèle appelé Tonale avent qu’un autre modèle ne lui emboîte le pas une année plus tard mais qui sera à 100% électrique.

Selon le magazine Britannique Autocar, la marque italienne Alfa Romeo va lancer l’année prochaine un SUV hybride rechargeable du nom de Tonale.



D’autre part et dans le cadre de sa coopération avec PSA, une autre nouveauté dans le même segment arrivera mais sera totalement électrique. Selon la même source, il s’agira très probablement un dérivé du DS 3 Crossback et du Peugeot e-2008. Le modèle badgé Alfa Romeo sera plus puissant que les actuels modèles de PSA.