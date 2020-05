Audi : 590.000 voitures rappelées

La marque aux anneaux va rappeler près de 590 000 voitures pour une mise aux normes et en sécurité.

Cette opération chez Audi est scindée en deux parties. La première concerne quelques 530.000 berlines, breaks, coupés et SUV A4, A5, A6, A7 et Q5. Ces modèles sont tous équipés du moteur L4 2.0 L TFSI avec micro-hybridation. Selon Audi, les voitures concernées sont celles fabriquées entre 2017 et 2020 et livrées sur la même période.

Dans le détail, le problème dans ces modèles se situe au niveau de l’habillage fait en plastique de l’ondulateur situé à l’intérieur de l’alterno-démarreur qui présente des fissurations qui pourrait provoquer des départs de feu.

Le deuxième rappel de chez Audi concerne les coupés et roadster Audi TT (8S) ou de troisième génération mis sur le marché depuis 2014. ce rappel concerne 59.000 exemplaires (essentiellement en version Quattro) fabriqués et mis à la route entre 2014 et mai 2019. Selon Audi, dans ces véhicules, le problème concerne une fuite de carburant car le support d’écran thermique du réservoir de carburant est mal installé et pourrait le percer notamment à cause du temps et des vibrations ou des petits chocs que subit au quotidien le dessous d’une voiture.

Il est utile de signaler que les deux rappels seront pris en charge intégralement par le constructeur Audi.