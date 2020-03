BMW dévoile son nouveau logo

Révolution pour le constructeur allemand qui vient de dévoiler son inédit logo alors que l’actuel qu’on connait tous à été créé en 1997.

La marque à l’hélice nous dévoile officiellement son inédit Logo qui remplace celui qui existe depuis 1997. Ce nouveau logo a été introduit sur le concept-car BMW i4 dévoilé il y’a quelques jours de cela affichant des graphismes différents que sur les autres modèles de la marque allemande.

Ce nouveau logo se veut plus épuré et comprend un cerclage blanc et les trois lettres « B », « M » et « W » peintes en blanc également alors qu’avant c’était des figures géométriques bleues et blanches sur le disque central.

Pour l’instant, ce nouveau logo ne sera pas encore apposé sur les derniers modèles du constructeur allemand. Il sera utilisé uniquement sur les documents et la communication de BMW.