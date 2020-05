Coronavirus : le Salon de New York 2020 officiellement annulé

Annoncé reporté pour le mois d’août prochain depuis deux mois, le salon automobile de New York 2020 vient d’être officiellement annulé par les organisateurs face à la pandémie de coronavirus.

Alors que la plupart des pays européens prennent les mesures nécessaires pour sortir du confinement, le pays de l’oncle Sam est encore gravement touché par la pandémie de coronavirus. A cet effet, le salon automobile de New York 2020 vient d’être annulé.

En effet, initialement prévu pour le mois d’avril dernier, puis annoncé reporté pour le mois d’août le salon automobile de New York a été finalement annulé par les organisateurs. C’est un vrai coup dur économique pour ces derniers puisque le salon de New York rapporte chaque année plus de 330 millions de dollars de gains.