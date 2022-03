Ferrari Purosangue : premier teaser du SUV italien

La levée de voile du premier SUV Ferrari est imminente, avec ce nouveau teaser du modèle dévoilé sur le site du constructeur italien.

La marque au cheval cabré prépare l’arrivée de son tout premier SUV baptisé Ferrari Purosangue. C’est sur son site internet que le constructeur a annoncé : « Le grand moment est venu », avec en prime une image teaser de ce modèle.

En y regardant de plus près, on devine que le véhicule correspondrait à celui qui a été photographié dans l’usine de la marque il y’a quelques semaines sans aucun camouflage. Le Purosangue adoptera ainsi une silhouette très effilée et disposera d’une hauteur réduite.