Ford Mustang : sportive la plus vendue au monde en 2019

Le mythique bolide américain Ford Mustang a été sans surprise la voiture sportive la plus vendue dans le monde en 2019 avec plus de 100 000 unités écoulées.

C’est simple, l’actuelle et sixième génération de la Ford Mustang lancée en 2015 est pour la cinquième fois consécutive le coupé le plus vendu au monde. La mythique car vient d’ajouter sur l’année 2019 le titre de voiture sportive la plus vendue dans le monde selon les chiffres de IHS Markit.

Dans le détail, la Mustang Fastback a été écoulée à 102 090 exemplaires sur l’année 2019 portant à 633 000 unités vendus à travers le monde depuis son lancement. Elle connait également un boom sur certains marchés européens ou elle a progressé de 33 % en Allemagne ou encore 50 % en Pologne.