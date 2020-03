Le Mondial Automobile de Paris officiellement annulé

Après Genève, et Détroit ce weekend, c’est autour du salon de Paris d’être annulé par les organisateurs. Cette fois, il s’agit d’un vrai coup de tonnerre vu la précocité de l’annulation puisque le Mondial de Paris 2020 n’est prévu que dans six mois.

Le Mondial de l’Automobile de Paris était jusqu’ici l’un des rares événements automobiles qui restaient en suspens sur cette année 2020. Mais les organisateurs ont déjà acté l’annulation de ce grand événement annuel. « Au regard de la gravité de la crise sanitaire sans précédent face à laquelle le secteur automobile, frappé de plein fouet par l’onde de choc économique, joue aujourd’hui sa survie, nous sommes contraints d’annoncer que nous ne serons pas en mesure de maintenir dans sa forme actuelle le Mondial de l’auto à la Porte de Versailles pour son édition 2020 ».Lit-on dans un communiqué des organisateurs.

Toutefois, les organisateurs comptent maintenir certains événements qui étaient prévus en parallèle comme par exemple un grand festival de l’automobile aux quatre coins de Paris. « les parties Movin’On, Smart City et événements hors-les murs ne sont pas remises en question pour l’instant« . Lit-on dans ce communiqué.

Après le report du salon de New York, et l’annulation totale des salons de Genève et Détroit, pour cause de la pandémie de coronavirus c’est autour d’un autre grand événement annuel d’être officiellement annulé.

Toutefois, en ce qui concerne le Mondial de l’Automobile de Paris la raison de l’annulation, les organisateurs ont surement anticipé le risque de désertion du salon par les constructeurs automobiles qui face à cette pandémie auront des difficultés financières.