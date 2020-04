Marché automobile: Le segment des SUV toujours en progression

Le segment des SUV continue à progresser sans surprise sur tous les marchés automobiles mondiaux. En effet, les véhicules surélevés ont enregistré encore une forte progression en termes de ventes sur l’année 2019.

Les constructeurs automobiles se concentrent de plus en plus sur l’élargissement des gammes de SUV. La plupart d’entre eux proposent en effet, des SUV de toute forme et de toute taille au détriment des autres segments automobiles.

La raison de ce choix est simplement les ventes de SUV qui explosent encore et encore. En effet, il suffit de voir les derniers résultats publiés par l’organisme JATO sur l’année 2019 qui montrent une progression constante des ventes de SUV quelques soit le marché contrairement aux autres segments qui sont en régression.

En effet, les berlines représentent seulement 23 % des ventes mondiales de voitures en 2019 contre 24 % en 2018. Toutefois elles restent indispensables en Chine ou elles représentent 51 % des ventes locales. Les compactes quant à elles ont chuté de 12 % pour ne représenter que 11 % de ventes mondiales. Toutefois, elles sont écoulées à 50 % sur le marché européen tandis que les SUV représentent 40 % des ventes alors qu’en 2018 c’était 37%.