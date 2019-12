Peugeot confirme la version hybride rechargeable pour la nouvelle 308

La marque au lion confirme que la nouvelle génération de la Peugeot 308 qui sera lancée l’année prochaine sera également proposée en versions hybride rechargeable et électrique. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)



Lancée en 2013, puis restylée en 2017 l’actuelle génération de la compacte Peugeot 308 vit ses derniers jours. En effet, le lion lancera en 2020 l’une de ses nouveautés les plus attendus via cette nouvelle 308 et qui ira défier la nouvelle Volkswagen Golf récemment lancée.

La première information concernant cette future 308 est le fait qu’elle se dotera d’une version hybride rechargeable comme vient de l’annoncer le patron du lion Jean-Philippe Imparato. Peugeot cherche ainsi à également rivaliser avec les versions GTE de la nouvelle Golf. Une version électrique serait également de la partie. Affaire à suivre.